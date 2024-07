Milano, violenza davanti al Muro della Gentilezza: gruppo di tedeschi con auto di lusso aggredisce i volontari

Milano – Picchiati e insultati da un gruppo di tedeschi dai modi e l’apparenza neonazi. Vittime della brutale aggressione di lunedì mattina, alcuni volontari del Tempio del Futuro Perduto. Il luogo: la strada davanti al Muro della Gentilezza, che pare non aver sortito nessun effetto “gentile” sugli energumeni che lunedì mattina hanno dato filo da torcere a chiunque passasse davanti alla trafficatissima via Luigi Nono, di fronte al Cimitero Monumentale.

Quello che è successo lo racconta Alessandro Vaccari, in arte Marthial, del collettivo del Tempio del Futuro Perduto. “Ero al Muro della Gentilezza con altri volontari, quando siamo stati aggreduti da una gang omofoba che stava girando per Milano con Lamborghini e Ferrari”. Il tutto è accaduto alla luce del sole, intorno alle 10 del mattino. Il gruppo di tedeschi stava bloccando la strada per fare video con le loro auto di lusso, senza autorizzazione.

Chi conosce quella strada può facilmente immaginare il disagio: traffico in tilt e auto bloccate. “Abbiamo deciso di chiedergli di spostarsi, ma ci hanno risposto in maniera arrogante dicendoci che loro in Italia e potevano fare quello che volevano. La situazione è degenerata, ci hanno aggredito anche fisicamente, riempiendoci di insulti omofobi e politici. Io sono stato colpito così violentemente da finire in ospedale, con una prognosi 15 giorni e uno choc post traumatico”. A colpire sarebbe stato il servizio d’ordine del gruppetto di tedeschi.

Vaccari racconta di aver passato sette ore al pronto soccorso per accertamenti. “Fortunatamente va tutto bene, ma per me non va tutto bene. Questa esperienza mi ha fatto riflettere sull’importanza di essere attivi, contro l’omofobia, contro questo senso di potere e la violenza fascista. Non ci possiamo pù permettere di non combattere contro l’arroganza, è un dovere continuare a lottare per i nostri diritti, la nostra resistenza deve essere forte e visibile. Dobbiamo continuare a resistere e costruire una società più giusta e inclusiva”.