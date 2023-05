Piazza Trento e Trieste "Priorità sicurezza"

In seguito alle segnalazioni da parte di alcuni cittadini e alle richieste di intervento per contrastare il degrado urbano e prevenire la criminalità nelle zone di piazza Trento e Trieste, al commissariato della polizia di Stato si è tenuto un incontro congiunto tra le forze dell’ordine, polizia locale e amministrazione comunale di Sesto San Giovanni e alcuni cittadini per un costruttivo confronto e per analizzare le criticità della zona, in modo tale da poter riportare l’ordine pubblico nell’area.

L’incontro ha fatto emergere alcune situazioni di disagio e di delinquenza, intollerabili per un Comune come quello di Sesto San Giovanni, sempre attento alla lotta al degrado e che ha fatto della sicurezza un modello esportato in tutta Italia.

"La sicurezza e la legalità sono una priorità per questa amministrazione comunale, come dimostrato in questi sei anni di impegno e lavoro. I momenti di confronto con i nostri cittadini ci permettono di recepire le possibili criticità nel nostro territorio e poter lavorare per ripristinare la legalità nelle nostre strade", afferma il sindaco Roberto Di Stefano.

"Quello che si è svolto è stato un incontro costruttivo, lavoriamo per i nostri cittadini e ascoltandoli possiamo prendere atto di eventuali situazioni di disagio e riportare la legalità grazie al dialogo con tutte le forze dell’ordine operative sul nostro territorio", afferma l’assessore alla Sicurezza Luca Nisco.