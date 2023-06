Milano, maxi rissa tra rom in piazza Insubria: in 60 si affrontano armati di coltello

Milano – Il litigio iniziale è scoppiato per futili motivi, ma pian piano è arrivato a coinvolgere decine di persone, quasi tutte di etnia rom e originarie dell'Est Europa. Alla fine, una sessantina di persone si sono fronteggiate in strada, secondo le segnalazioni arrivate da alcuni residenti della zona alla centrale operativa dei carabinieri.

L'intervento dei carabinieri in via Faa' di Bruno

La maxi zuffa è andata in scena alle 18.30 in via Faa’ di Bruno, in zona piazza Insubria, ed è andata avanti per diversi minuti: al momento, si contano 5 feriti, anche con armi da taglio, soccorsi sul posto dai sanitari di Areu in vista del ricovero in ospedale.

Sul posto sono arrivate diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile: gli investigatori dell'Arma stanno cercando di ricostruire l'accaduto e di accertare con esattezza dinamica e responsabilità. La situazione sta pian piano tornando alla normalità.