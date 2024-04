Piazza Duomo, debuttano le nuove aiuole: ecco il bosco alpino targato Zegna

Milano – In piazza Duomo – dopo aver tolto palme e banani – sono finiti i lavori per la realizzazione dell’aiuola firmata Zegna. Il nuovo sfondo verde della piazza nel cuore della città è costituito da canfore, rododendri e fiori bianchi del filadelfo. Il progetto ambientale, dal punto di vista visivo, prende spunto da un dipinto di Dino Buzzati. A finanziarlo il marchio di alta moda Ermenegildo Zegna, che si è fatto carico dell’installazione e si occuperà della manutenzione dell’aiuola per i prossimi quattro anni.

Nei prossimi giorni l’Oasi Zegna - la riserva naturale che si estende per 100 km² nelle Alpi Biellesi, in Piemonte - invaderà Milano per la design week. L'occasione è la presentazione del libro 'Born in Oasi Zegnà, che racconta la genesi del luogo tanto legato all'omonimo brand di moda. Agli inizi del secolo scorso, Ermenegildo Zegna intraprese infatti un vasto programma di riforestazione nell'area montuosa attorno al suo Lanificio e collegò per la prima volta i due versanti della montagna attraverso la costruzione della Strada 232.

L'Oasi Zegna adesso viaggia per il mondo e Milano è la prima tappa di questa nuova avventura. Le nuove aiuole di Piazza Duomo saranno ufficialmente donate alla città di Milano il 19 Aprile, dando inizio al progetto che si pone come obbiettivo la creazione di nuove Oasi Zegna nel mondo. Il libro Born in Oasi Zegna sarà poi protagonista di vari eventi durante la Milano Design Week, culminando il suo percorso con una mostra immersiva negli Headquarters Zegna. Aperta al pubblico dal 16 al 21 Aprile, l'installazione trasformerà le pagine del libro in luoghi da esplorare, riempiti con vegetazione proveniente dall'Oasi.