Piazza Divina Commedia pronta al cambio di look

Dopo Natale partiranno tre mesi di lavori in piazza della Divina Commedia all’interno della caratterizzazione del Distretto urbano del commercio. Alberature per creare zone d’ombra da vivere per studio ed eventi, nuovo arredo con panchine e la possibilità di ricaricare telefoni e pc, nuovi colori per la pavimentazione. Lo spazio vicino all’ingresso della biblioteca Tilane sarà un luogo dedicato alla lettura e allo studio: saranno installate delle sedute dotate di tavolini nelle oasi verdi. Al centro della piazza sarà creata l’isola felice, uno spazio per favorire l’aggregazione e la socialità all’ombra della vegetazione in modo da ospitare anche eventi, animazioni all’aperto, workshop. Verso via don Dossetti sarà creata l’area dedicata al gioco: ci saranno anche pouf mobili e una pavimentazione colorata.

La.La.