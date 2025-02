Piazza Cordusio, restyling con lo sponsor. L’hotel Melià paga per binari meno rumorosi

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di piazza Cordusio, tra cui l’Intervento di rinnovo dell’armamento tranviario da parte di Atm, Generali Real Estate Sgr ha raggiunto un accordo con Comune e Atm per poter contribuire, a proprie spese, alla realizzazione di alcuni interventi straordinari aggiuntivi sull’armamento tranviario al fine di minimizzare il disturbo da vibrazioni e da rumore derivante dalla vicinanza della linea tramviaria a Palazzo Venezia, facente parte del complesso immobiliare, di proprietà del Fondo GREHI, recentemente riconvertito in un hotel di lusso, Palazzo Cordusio Gran Meliá. Tali interventi, che peraltro, seguono alcuni interventi di mitigazione acustica e vibrazionale dei binari della linea metropolitana M1 Cordusio, già eseguiti da Generali Real Estate Sgr, perseguono la finalità di "migliorare la condizione di agio e fruibilità del contesto interessato dagli interventi di riqualificazione da parte degli utenti della zona".

Nella determina comunale si legge anche che gli interventi previsti ammontano a 377.049 euro, oltre Iva (di cui, 289.864 euro per lavori e 87.184 euro per servizi, spese tecniche e imprevisti), nonché per le attività di gestione e le opere di mantenimento/lubrificazione dell’asse tranviario, come implementato, per i 10 anni successivi a far data dal certificato di regolare esecuzione, sulla base di un contributo che sarà corrisposto da Generali Real Estate Sgr nella misura massima di 180 mila euro, cifra che potrà essere aggiornata nel corso dei lavori, come prevede l’accordo.

M.Min.