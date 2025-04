Metropolitana e linee di superficie: gli orari di Atm a Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile e 1° Maggio

I bus delle linee notturne non fanno servizio nelle notti tra il 30 aprile e il 1° maggio e tra il 1° e il 2 maggio.

Venerdì 18, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile. Le linee 90/91, N25, N26, NM1, NM2, NM3 e NM4 sono in servizio come al solito. Le linee 42, 54, 57, 80, 94, N15, N24 e N27 sono in servizio solo nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e nelle notti prima dei giorni di festa infrasettimanali.