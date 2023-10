Piazza Baiamonti, Milano: Protesta per salvare i due tigli da tagliare

Nuove proteste dei cittadini per salvare il verde che rischia di sparire per la realizzazione del Museo nazionale della Resistenza. Dopo aver salvato il glicine che sarà mantenuto con delle modifiche al progetto, ieri circa 200 cittadini hanno protestato per chiedere al Comune di salvare due tigli. Alla protesta ha partecipato anche l’attore del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Giovanni Storti. La manifestazione si è tenuta in concomitanza del sopralluogo delle commissioni comunali Verdi e Cultura. "La presenza in piazza Baiamonti di due commissioni e di numerosissimi cittadini dissuade la Giunta dall’abbattere due tigli come invece aveva deciso – commentato il capogruppo dei Verdi in Comune Carlo Monguzzi –. Tutti i consiglieri comunali presenti hanno ripetuto la richiesta di una piccola variante di progetto per salvare tutti gli alberi. La polizia ci ha detto che i tigli verranno abbattuti domani (oggi, ndr). Non sarà semplice".