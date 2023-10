Piattaforma ecologica Bresso: ancora un mese di attesa

I residenti potranno di nuovo accedere alla piattaforma ecologica di via Papa Giovanni XXIII dalla seconda metà di novembre: tra circa un mese, quindi, saranno completati tutti gli interventi di manutenzione dell’impianto di raccolta di Amsa, nella zona occidentale del territorio cittadino e lungo la sponda sinistra del fiume Seveso. I ritardi sui tempi sono dovuti alla fase imprevista di bonifica del terreno della piattaforma, dopo la chiusura dello scorso giugno appunto per il via alle opere: "In questi giorni stanno continuando i lavori al nostro centro di raccolta – spiega Sergio Chirico, assessore bressese all’Ecologia e all’Igiene urbana –. Procedendo secondo il cronoprogramma, si stanno eseguendo lo scavo e la cilindratura del fondo, in attesa della posa del telo in Hpde e della stesa del manto di asfalto al di sopra dello stesso. In sua sostituzione resta sempre operativa la Piattaforma ecologica mobile nel piazzale del cimitero". Infatti, ogni sabato, nel settore del parcheggio pubblico a lato del parco del cimitero sono stati e saranno allestiti i vari cassoni per il recupero delle varie tipologie di rifiuto. Se il camion Ecomobile sarà presente la mattina, dalle 7.45 alle 11.45, i residenti potranno contare, dalle 7.45 fino alle 16, sulla raccolta straordinaria degli ingombranti e degli scarti vegetali. Ma non solo: si possono consegnare al personale di Amsa presente nel piazzale le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) come, per esempio, i piccoli elettrodomestici e l’elettronica di consumo (R4). Giuseppe Nava