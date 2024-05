Piano per attrarre i medici italiani ora negli Usa

La Regione intende costruire un ponte con i medici e i ricercatori italiani in forze negli Usa. Questo è quanto emerge dal secondo giorno della missione a stelle e strisce del governatore Attilio Fontana, dell’assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, e del sottosegretario Raffaele Cattaneo. L’obiettivo è rendere "più solidi i rapporti internazionali nella ricerca" e "gettare le basi per una collaborazione" con i camici bianchi expat, per "un percorso che possa prevedere un riavvicinamento di questi professionisti verso la Lombardia", come si legge in una nota. La delegazione lombarda ha fatto visita a Washington ai “National Institutes of Health“. Nel corso dell’incontro Bertolaso ha dialogato con i ricercatori italiani che vi lavorano e concordato con loro uno scambio di esperienze di formazione e ricerca con le realtà scientifiche lombarde. In particolare, l’assessore intende dotare la Direzione Welfare di Regione Lombardia di un’area dedicata ai rapporti e alle relazioni internazionali nella ricerca. Fontana, Bertolaso e Cattaneo hanno poi incontrato all’ambasciata di Washington medici e ricercatori che lavorano negli Usa.