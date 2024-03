Piano del traffico: la parola ai cittadini

Le "nuove" piazze e la mobilità ciclabile, l’accessibilità e il trasporto pubblico, la smart mobility, l’innovazione e la sicurezza: aggiornamento e valutazione ambientale strategica (Vas) per il Piano generale del traffico urbano, si apre la procedura. La notifica ai cittadini è dall’altro giorno al sito del Comune, il faldone "resta aperto" per circa tre mesi: entro i primi di giugno cittadini, associazioni e "portatori di interesse" di qualsiasi categoria potranno presentare istanze, suggerimenti e proposte. L’aggiornamento del piano del traffico è costola di fondamentale importanza della variante al piano di governo del territorio, a sua volta da qualche settimana in formale itinere.

M.A.