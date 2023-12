Piano comunale per chi non studia e non lavora

Prende il via GeCo. Generazione Connessioni, il progetto del Comune di Milano dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni che vogliono scoprire le loro attitudini e trovare la loro strada. A ragazzi e ragazze saranno proposti percorsi di orientamento e laboratori per imparare a riconoscere talenti e competenze così come tirocini ed esperienze lavorative in differenti ambiti, dalla creazione e produzione artistica e culturale alla rigenerazione urbana, alla logistica, alla mobilità.

Oltre a queste attività i giovani saranno coinvolti in percorsi di crescita personale, corsi di arteterapia e altre iniziative, con l’obiettivo di mettere alla prova e rafforzare le loro soft skills. Inoltre, potranno sviluppare e progettare idee, anche con i loro amici, attraverso la partecipazione a una specifica Call for Ideas. Partecipare è semplice: bisogna registrarsi alla pagina dedicata al progetto https:geco-connessioni.it e lasciare un recapito, per essere richiamati.

"Ciò che ci proponiamo con GeCo. Generazione Connessioni è aiutare i ragazzi e le ragazze che stanno vivendo un periodo di pausa rispetto al mondo dello studio e del lavoro a ritrovare le motivazioni e la fiducia in se stessi per ripartire e mettersi in gioco – ha commentato l’assessora alle Politiche Giovanili Martina Riva –. I giovani che parteciperanno al programma saranno coinvolti in una serie di attività gratuite che permetteranno loro di scoprire, anche in modo creativo e sperimentando differenti ambiti, che cosa vorrebbero fare in futuro, quali siano le loro doti e inclinazioni, mettendole anche in campo per migliorare la città”.

Promosso da Anci, co-finanziato da Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, GeCo. Generazione Connessioni è realizzato dal Comune - DP Promozione Giovanile e Transizione Scuola-Lavoro, in partenariato con AFOL Metropolitana, Progetto Integrazione, We Make, Istmi, Linguaggi Creativi, Ecate, magma, Argot, La Fabbrica di Olinda, Codici, Città Metropolitana di Milano.