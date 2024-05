"Piani alti allagati, infiltrazioni fino ai lampadari"

Piove negli appartamenti ai piani alti delle case Aler. Il maltempo che sta imperversando in questi giorni fortunatamente ieri ha concesso una tregua ma i danni che ha fatto sono davvero tanti. In via Marzabotto le case dei piani più alti, quelle dell’ottavo e nono piano, sono diventate degli acquitrini. Gli inquilini in alcuni appartamenti sono costretti a stare con le bacinelle nelle stanze per raccogliere l’acqua piovana. In alcuni casi le infiltrazioni hanno raggiunto anche lampadari e plafoniere, rendendo pericolosa l’accensione delle luci. Il paradosso è che in alcune di queste palazzine gli inquilini vivono già da troppo tempo i disagi per le impalcature dei lavori di ristrutturazione.

"Sono due giorni che sono costretta a mettere secchi ovunque - racconta Chiara Mora, inquilina residente in via Marzabotto 34 -. Quando sono rientrata a casa credevo di aver lasciato le finestre aperte e per questo c’erano pozze d’acqua per terra. Invece no. Era l’acqua pioveva dal soffitto. Penetrava da varie parti e raggiungeva lampadari e plafoniere. Ho chiamato l’amministrazione del condominio ma fino ad oggi non sono intervenuti. Un vicino di casa mi ha dato una mano, almeno abbiamo svuotato lampadari e plafoniere che erano zuppe d’acqua, così posso accendere la luce senza aver paura di corto circuiti. Va bene che c’è un’emergenza della pioggia ma possono lasciarci in queste condizioni? Per fortuna è uscito il sole e speriamo che si asciughi presto tutto ma le macchie sul soffitto rimarranno sicuramente". I danni per il maltempo sono ingenti e ancora difficilmente quantificabili. A quelli provocati dagli straripamenti dei corsi d’acqua - come per il sud Milano il Lambro meridionale - vanno aggiunti quelli per le infiltrazioni agli edifici. I maggiormente colpiti sono stati scuole, palestre, teatri ma non sono stati risparmiate aziende e abitazioni. A Opera, dove la scuola primaria Rodari è stata chiusa per tre giorni, lunedì la situazione dovrebbe tornare alla normalità con il trasferimento di alcune classi in altre aule.

Mas.Sag.