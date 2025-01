Piacenza sconfitta. Otsuka mattatore

La sfida tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza, sotto gli occhi del presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, non delude le aspettative. Ritmi serrati, potenza dai nove metri e 5 set prima che vinca Milano per 3 a 2. I padroni di casa sfoggiano una bella prestazione corale. A cominciare dal regista Paolo Porro, dal prossimo anno, proprio a Piacenza e particolarmente efficace al servizio, passando per Reggers, Louati, Caneschi e il canadese Schnitzer alla miglior partita in stagione. La formazione di Anastasi, nei primi set, spreca meno, commette meno imprecisioni e forza dai nove metri. Ambo le ricezioni vanno in difficoltà, ma nei momenti decisivi gli emiliani sono più cinici. Si rivede, come successo contro Padova anche un buon Romanò, dopo che per diverse partite Anastasi gli ha preferito Bovolenta. Piacenza si porta così sul 2 a 0. Mai dare per vinta l’Allianz che recupera il terzo set grazie anche al buon ingresso di Otsuka e poi riapre la partita. Proprio il giapponese è il mattatore. I meneghini salgono pure sul 10 a 5 e chiudono in rimonta.

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: 3 – 2 (24 - 26; 21 – 25; 25 -21; 25 - 22; 15 - 9).