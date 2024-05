Pgt In primo piano il recupero del centro

Connessioni e collegamenti dolci fra capoluogo e frazioni, rigenerazione urbana e recupero dei centri storici, potenziamento dei servizi nelle frazioni sguarnite di Corneliano e Cavaione; ma parallelamente aumento degli abitanti contenuto "che permetta di lavorare a uno sviluppo sul lungo periodo", tutela del verde agricolo e risparmio di suolo.

Ultimo atto della Giunta ormai in uscita la maxi variante al Pgt, votata in consiglio comunale nei giorni scorsi, "una sfida impegnativa. Abbiamo cercato - così l’Amministrazione - il giusto equilibrio tra la necessità di dare al paese prospettive di sviluppo e quella di mantenere identità e senso di appartenenza, una grande ricchezza". L’iter che ha portato all’adozione del nuovo strumento urbanistico si è consumato negli ultimi mesi. La premessa in una relazione dell’Amministrazione. "Truccazzano, che conta capoluogo e tre frazioni, è un arcipelago di nuclei edificati nel territorio agricolo. Diversi fra loro per dimensioni, caratteristiche morfologiche e attività".

Primo obiettivo, la connessione e la messa in rete delle risorse ambientali e dei servizi, "che vi sono, ma non sempre risultano facili da raggiungere". Il tema collegamenti: "Rendere facili gli spostamenti da una frazione all’altra sarà fondamentale. Non si tratta tanto di immaginare nuove strade, quanto di adeguare moderatamente ciò che esiste". Il centro storico, tema caldo soprattutto a Truccazzano, ostaggio per anni di un piano di recupero arenato e da poco sbloccato. "Ambiti di rigenerazione sono previsti su tutto il territorio, ma in particolare proprio a Truccazzano: la vendita all’asta, finalmente, dell’ex corte Dell’Orto apre la strada, dopo quasi 20 anni, alla rinascita del vecchio nucleo. Non tutte le trasformazioni previste dal vecchio Pgt sono state confermate, altre ne partiranno, concentrate in pochi ambiti e legate a specifici progetti di miglioramento della qualità urbana". Si guarda al 2030: "Il nuovo Pgt prevede un aumento di abitanti molto più contenuto di quello che fu previsto nel precedente. L’obiettivo è quello di guardare al futuro e darsi prospettive di sviluppo sul lungo periodo". L’adozione dello strumento urbanistico alle porte delle amministrative di giugno anche un sicuro terreno di confronto fra competitor. "Un Pgt di mantenimento - per il centrodestra - che recepisce normative e adegua, ma non porta nulla di nuovo. Che non dà alcuna vera spinta allo sviluppo del paese e non risolverà, temiamo, i problemi: frazioni da anni all’abbandono, frammentazione dei servizi, problemi di collegamento. Una situazione che non è mai stata gestita".