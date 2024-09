Pertini Comix al via: dibattiti, esposizioni e sessioni di disegno

Al via la prima edizione de “Il Pertini Comics“, in collaborazione con Cityland Comix. Ancora oggi gli appassionati dei fumetti potranno partecipare a incontri, esposizioni, disegni dal vivo e laboratori. Alle 16, nell’area di presentazione libri del piano terra, ci sarà il talk “La vita del fumettista“. Patrizia Mandanici racconterà al pubblico il lavoro che va dalla sceneggiatura alla tavola definitiva, con un focus sulla sua lunga collaborazione con Sergio Bonelli Editore in serie come Gregory Hunter, Nathan Never, Dylan Dog e Tex. Il talk sarà preceduto da una sessione di disegno dal vivo a partire dalle 15. A seguire ci saranno altri due momenti. Un dibattito aperto cercherà di rispondere alla domanda "Il fumetto è in crisi?". Non Solo Libri e Pelati e Fumetti discuteranno dello stato di salute di questo genere: dai grandi maestri del fumetto italiano all’”invasione” del manga nel nostro Paese. "Come hanno reagito le case editrici? Come il web e i social hanno rivoluzionato il mondo del fumetto? E come leggono i nuovi lettori?". Nel corso del pomeriggio, a partire dalle 16, gli spettatori potranno assistere a un’altra sessione di disegno dal vivo con Fausto Chiodoni. La.La.