Corruzione e turbativa d’asta in Anas: perquisizioni della Finanza nelle sedi di Milano e Roma

Milano, 3 ottobre 2024 – Alcune sedi dell’Anas, la società che si occupa di infrastrutture stradali, tra cui quelle di Milano e Roma, sono al centro di una perquisizione – in queste ore – da parte del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Le perquisizioni sono in corso nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano che ipotizza corruzione e turbativa d'asta. La notizia è stata anticipata da la Repubblica on line.

I reati ipotizzati nell'inchiesta dell'aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri sono corruzione, turbativa d'asta e rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio. L'ipotesi è che appalti per la realizzazione di strade siano stati pilotati in cambio di mazzette. Nelle perquisizioni e acquisizioni documentali sono coinvolti manager e funzionari (risultano nove indagati) e alcune società: Anas-Struttura territoriale Lombardia e Consorzio Stabile Sis a Torino. Perquisite sedi Anas anche a Milano e Roma.