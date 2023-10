Per la “musica sghemba“. Auroro Borealo e Maria Sole in coppia con “Papexy“

MILANO

Cosa c’entra Auroro Borealo, al secolo Francesco Roggero, musicista e performer con Maria Sole icona di culto dell’avanguardia Pop di ieri e di oggi?

Il colpo di fulmine professionale tra i due è scoccato dopo una intervista del primo alla seconda e da lì è poi nata una collaborazione e un disco che uscirà a ottobre: "Papexy" una crasi tra le due parole papessa e sexy, entrambi temi cari all’irriverente Maria Sole che negli anni ha attraversato il nonsense dadaista, l’esibizione della sessualità e la provocazione a sfondo religioso.

"Parallelamente a questa mia attività di musicista - spiega Roggero - sono appassionato di dischi e di vinili, di ricerca di musica altra, obliqua italiana, io la chiamo musica diversamente bella. Nel mio sito che si chiama “Orrore a 33 giri“ mi propongo di scoprire e raccontare storie di musica italiana di cui nessun altro parla. Ad esempio ho scoperto un vinile in giapponese di Alessandra Mussolini del 1982".

Auroro si definisce “cultore di musica sghemba“."Avevo il pallino di Maria Sole - continua - perché i suoi dischi sono rarissimi e sono considerati di culto dagli appassionati, cosi d’accordo con Maria Sole ho pubblicato in digitale sulle piattaforme di streaming tutta la sua discografia. Su “Orrore a 33 giri“ trattiamo tutto quello che per gli altri è da scartare mentre per noi è bellissimo, è un po’ la sublimazione di un trash che è diventato cult". Tutto il suo archivio è quindi stato messo online. "Quando lei ha scoperto che ero anche cantante mi ha proposto: "Perché non facciamo qualcosa insieme?" Così l’anno scorso nasce "La papessa e il papa punk", Maria ha scritto testo e musica, io ho arrangiato e prodotto e al "Labrutepoque" abbiamo fatto un concerto che è andato esaurito".

Ma la liaison professionale continua: "Maria ha visto la mia produzione e la mia etichetta di personaggi trasversali che si chiama “Talento“ e ha detto “mi piacerebbe fare un disco con le vostre sonorità“, allora ogni artista ha fornito una base per le nuove canzoni di Maria.

La cosa interessante è che le nuove generazioni di un circuito alternativo underground amano Maria Sole e ognuno ha prestato volentieri una sua base per le canzoni di questo disco che uscirà entro la fine del 2023". L’intero album si chiamerà Papexy, la papessa sexy. Entro fine ottobre esce sulle piattaforme digitali. "Le canzoni le invento al momento - aggiunge lei - così sono più vera e più spontanea". "Con questo nuovo disco abbiamo creato un ponte tra generazioni perché Maria Sole così diventa eterna e raggiunge lo status di culto". Re.Mi.