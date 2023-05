Per la borseggiatrice scatta il divieto di dimora

"Sono incinta": le parole che ha pronunciato al cospetto dei poliziotti della Squadra Mobile guidati da Marco Calì, che l’hanno bloccata lunedì pomeriggio in via Manzoni dopo aver derubato una cittadina cinese di 27 anni, non sono servite a evitare l’arresto a Pascu Salomè, romena ventenne, e ai suoi due complici di 27. Ieri, nel corso dell’udienza per direttissima, su ordine del giudice è scattato per tutti e tre il divieto di dimora a Milano. Ma c’è di più: la ragazza è risultata essere l’autrice, insieme ad altre quattro persone (tutte denunciate) dell’aggressione a Matthia Pezzoni, il presidente del comitato sicurezza per Milano che da anni perlustra le metropolitane come “cittadino volontario“ segnalando ai passeggeri la presenza di borseggiatrici. Il ragazzo era stato picchiato lo scorso 22 aprile alla fermata Duomo proprio mentre ne stava filmando un gruppetto.

E alla stazione Moscova, linea verde, sulla banchina in direzione Abbiategrasso ieri alle 18.45 la Polmetro ha arrestato altri due romeni, di 50 e 36 anni, per tentato furto pluriaggravato in concorso: avevano rubato uno smartphone da 300 euro.

Tra i “covi“ delle borseggiatrici rom c’è il campo di via Monte Bisbino, al confine con Bollate, che ieri all’alba è stato oggetto di un maxi controllo coordinato dal questore Giuseppe Petronzi: ottanta persone identificate, quattro marocchini e due donne serbe accompagnati in Questura per verifiche sulla loro posizione e trenta allacci abusivi alla rete elettrica staccati dai tecnici di Unareti. In azione Squadra Mobile, Commissariato Quarto Oggiaro, III Reparto Mobile e Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, unità cinofile dell’Upg e polizia locale. Lo scorso 3 aprile un blitz analogo aveva interessato il campo rom di via Negrotto: controllate 114 persone, una delle quali deve espiare la pena di 3 anni e 4 mesi per reati contro il patrimonio. Le tre persone che la ospitavano sono state denunciate per favoreggiamento personale. Nella stessa occasione, Unareti ha staccato 26 pericolosi allacci fai-da-te.

M.V.