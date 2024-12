Pedaggi Teem sconti del 30% anche nel 2025

Nel 2025 continueranno gli sconti sui pedaggi Teem: le riduzioni sul tragitto arrivano al 30% per chi ha un veicolo elettrico o a gas, per loro la riduzione "green" è di quasi un terzo, i caselli interessati sono Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano di Lombardia, Calcio, Chiari Est e Chiari Ovest. Scende al 20% con "Best price" per chi sceglie il telepedaggio in ingresso e uscita a Vizzolo Predabissi, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano con Bornago, escluse le interconnessioni con A1, A35 e A4. I quasi 48mila utenti che già hanno aderito alle agevolazioni non dovranno fare nulla: la validità della promozione scelta sarà, infatti, estesa automaticamente sino al 31 dicembre dell’anno prossimo. Automobilisti, motociclisti e autotrasportatori che volessero, invece, abilitare il proprio dispositivo di pagamento automatico (Dkv, Telepass, UnipolMove) a una delle proposte tariffarie trovano tutte le informazioni necessarie sul sito Internet della Concessionaria www.tangenziale.esterna.it. A disposizione ci sono anche il numero verde 800.58.63.58, l’indirizzo di posta elettronica clienti@aureagestioni.it e il Punto assistenza clienti di Treviglio. Bar.Cal.