Paura alla scuola elementare. Botto e fiamme da una caldaia. Aule evacuate, nessun ferito

Il botto amplificato dal seminterrato. Lo spavento nelle aule. L’allarme e l’evacuazione-lampo. Paura ieri mattina nel plesso di via degli Anemoni 8 che ospita una scuola elementare, anche se per fortuna nessuno è rimasto ferito. Alle 9.30, stando a poi ricostruito dal Comune, erano in corso "attività programmate di verifica e manutenzione ordinaria del funzionamento della caldaia dello stabile da parte della società che si occupa dell’appalto calore". Durante le prove a caldo (operazioni preliminari all’accensione), "si è verificato un malfunzionamento che ha causato il rumore percepito", con un ritorno di fiamma che non ha provocato conseguenze per il tecnico impegnato. In pochi minuti, la scuola è stata evacuata: in strada 240 alunni e 25 tra insegnanti e operatori scolastici.

I vigili del fuoco hanno subito spento il piccolo incendio e messo in sicurezza i locali, dove sono collocate altre due caldaie. "Le necessarie verifiche tecniche sull’immobile sono già state effettuate da MM e non è stato rilevato alcun danno alla struttura", hanno fatto sapere in mattinata da Palazzo Marino. In serata, è arrivata ai genitori la comunicazione del dirigente scolastico Fabio Marino: "Sentito il parere del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, è possibile accedere all’edificio scolastico e le lezioni proseguiranno regolamente domani mattina venerdì 15 settembre". Tradotto: stamattina tutti regolarmente in classe. Marino ci ha tenuto a ringraziare sia "il personale docente e i collaboratori per l’ordinata e rapida gestione dell’emergenza" sia "i vigili del fuoco prontamente intervenuti per garantire la nostra sicurezza".Massimiliano Mingoia

Nicola Palma