Paullo, auto finita nella Muzza: ci sono persone all’interno

Paullo, 27 gennaio 2024 – I vigili del fuoco di Milano stanno intervenendo lungo il canale Muzza sul territorio di Paullo, per il recupero di una vettura con all'interno, probabilmente, alcune persone. L’automobile è finita nelle acque del canale per motivi in corso di accertamento. Sul posto anche il nucleo sommozzatori, SAF fluviale con l'ausilio di una autogru.