Nebbia e incidenti nel Lodigiano: due auto finiscono nel fossato

Borghetto Lodigiano (Lodi), 26 gennaio 2024 – Fitta nebbia nel Lodigiano, un’auto finisce nel fossato con le quattro ruote al cielo. Potrebbe essere stata la scarsa visibilità a tradire il conducente della vettura che questa sera, 26 gennaio 2024, nella prima serata è finita in un fossato a lato della strada provinciale 125.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, la vettura sarebbe uscita di strada senza il coinvolgimento di terzi. A bordo c’era un ragazzo di 19 anni chen per fortuna, non si è ferito gravemente. È stato raggiunto dall’automedica e da una ambulanza della Croce bianca. Intanto i vigili del fuoco, arrivati dal comando provinciale di Lodi, con autogru e autopompa, hanno messo in sicurezza l’auto e la sede stradale. Ai rilievi hanno pensato i carabinieri della compagnia di Lodi.

Già in mattinata si era verificato un incidente stradale simile, ma a Brembio, lungo la strada provinciale 141. In questo caso era finita fuori strada un’auto, ribaltata su un fianco, in un canale con acqua. A bordo del veicolo in quel caso viaggiavano due uomini di 37 e 38 anni. Sono stati soccorsi dall’automedica e da due ambulanze della Croce rossa e accompagnati per le cure al pronto soccorso del capoluogo di provincia. Fortunatamente anche loro non correvano pericolo di vita. Ai rilievi hanno pensato i carabinieri, mentre i pompieri hanno recuperato l’auto.