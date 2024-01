Cassano d’Adda, provano a fermarlo ma lui si butta nella Martesana

Cassano d’Adda, 27 gennaio 2024 – Tragedia nella frazione cassanese di Groppello, un uomo ne di 55 anni perde la vita lanciandosi da un muretto di circa 10 metri del lavatoio del Rudun a ridosso delle sponde del naviglio Martesana. Tutto è accaduto nella tarda mattinata di oggi verso le 11.30. L’uomo ha attraversato sconvolto piazza Viganò per mettere in atto il suo triste gesto, alcuni giovani presenti in piazza comprendo le intenzioni dello sconosciuto e provano a trattenerlo per evitare il peggio.

Nulla da fare, il 55enne si libera dalla presa dei ragazzi e si precipita al muretto per lanciarsi bel vuoto. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma della Tenenza di Cassano d’Adda che dovranno fare luce su quanto accaduto. Presenti con i carabinieri anche gli uomini del 115 oltre ai soccorritori del 118 che hanno constatato il decesso del 55enne.