Paullese, primo tratto percorribile

Dopo anni di lavori, la Paullese riqualificata è finalmente percorribile, per ora solo nel tratto tra Paullo e Zelo Buon Persico, in direzione di Crema. A breve si procederà ad aprire anche le corsie verso Milano, sempre all’altezza di Paullo. I lavori proseguiranno, invece, nel restante comparto interessato dal restyling, nel territorio di Settala, dal chilometro 10 fino all’intersezione con la Cerca. Sono queste le novità che riguardano la ex Statale 415, dove nel pomeriggio di ieri si è tenuto un sopralluogo a cura della Città Metropolitana di Milano, col responsabile dell’area tecnica Gabriele Olivari e la consigliera delegata alle infrastrutture Daniela Caputo (in foto). La coppia ha di fatto tenuto a battesimo la rimessa in funzione dell’arteria, in direzione Sud. Quello che è ora percorribile è un tratto di 1,7 chilometri, che va dalla rotonda di Caleppio fino all’innesto con la tangenziale esterna. Un tracciato che è stato messo a disposizione anche nell’ottica di "agevolare il contro-esodo estivo di questi giorni lungo un’arteria che, dopo la Milano-Meda, è tra le più trafficate", come ha spiegato la consigliera Caputo. La riapertura di un primo tratto della Paullese era stata annunciata dapprima entro la metà di giugno, poi per fine luglio, ma la necessità di perfezionare alcuni aspetti tecnici (tra i quali l’illuminazione lungo il sedime stradale) ha fatto slittare in avanti la data. Ora finalmente le auto possono transitare nella carreggiata Sud.

Quando sarà pronto anche il segmento in direzione Nord, l’evento verrà salutato con un taglio del nastro. La riapertura della Paullese, anche se parziale, era attesa da tempo non soltanto dagli automobilisti, ma anche dai residenti, dalle aziende e dalle attività commerciali del territorio, che hanno subìto diversi disagi dal protrarsi dei cantieri. Il restyling della ex Statale 415 ne prevede il raddoppio delle corsie tra Settala e Paullo, come era già avvenuto da tempo all’altezza di San Donato e Peschiera Borromeo. I lavori non sono ancora del tutto conclusi. Successivamente, infatti, si dovrà procedere con l’eliminazione dei semafori all’altezza di San Donato, con l’obiettivo di rendere il traffico ancora più scorrevole e prevenire il formarsi delle code.

Alessandra Zanardi