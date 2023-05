Pattugliamenti serali I controlli dureranno fino a settembre

Polizia Locale, partenza di maggio per i pattugliamenti serali: al via, in collaborazione con i Carabinieri, i controlli due sere la settimana che dureranno sino a settembre. E’ partita nei giorni scorsi, con ordinanza del sindaco e sotto il coordinamento del comandante Antonio Pierni (nella foto), l’attività, tradizionalmente primaverile ed estiva, di pattugliamento serale delle zone critiche del territorio gorgonzolese. Il progetto prevede, sino a settembre, la discesa in campo dei ghisa, due squadre più il comandante, due sere la settimana, dalle 18 alle 23,50. L’attività sarà gestita in sinergia con i carabinieri, e promossa in concomitanza di eventi o comunque nelle serate maggiormente critiche, incluse quelle del fine settimana. I controlli si svolgeranno sia su strada che nelle aree del centro abitato che, ormai da tempo, sono segnalate come quelle a maggiore rischio e dunque meritevoli di maggiore monitoraggio: fra queste la piazza De Gasperi, pluri segnalata per assembramenti molesti, e piazza Europa con tutta la zona circostante la stazione della metropolitana. "Obiettivo del servizio - così una nota comunale - attivato nel 2017, accrescere la sicurezza dei cittadini e garantire un maggior controllo del territorio con particolare riguardo a ordine pubblico, controlli sui veicoli e prevenzione dei fenomeni di degrado urbano. Il presidio degli agenti si concentrerà nelle aree pubbliche e in quelle nei pressi di una serie di pubblici esercizi, dove il ritrovo e lo svago di gruppi di persone in passato è sfociato in schiamazzi e vandalismi".

Monica Autunno