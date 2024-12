Patto tra Ied e Warner. Tre borse di studio per garantire più voci

Patto tra Ied, l’Istituto Europeo di Design, Warner Music Italia e Musa con un obiettivo: favorire l’ingresso di nuovi talenti nell’industria musicale, cercando di garantire una maggiore inclusione e pluralità di voci. L’accordo riguarda in particolare un corso di formazione continua in Music Marketing and Branding, che partirà a Milano il 3 marzo, con la sua quinta edizione. Dura quattro mesi ed è coordinato da Luca Seminerio, Ceo di Musa e imprenditore digitale. Dal 7 gennaio ci si potrà candidare a un bando (pubblicato sul sito web di Ied), per ottenere tre borse di studio messe a disposizione da Ied, Warner Music Italia e Musa. "Con questo bando puntiamo a facilitare l’accesso a percorsi formativi altamente specializzati – spiegano dall’Istituto Europeo di Design – ma anche a sensibilizzare sulla standardizzazione delle voci che trovano più spazio nel settore musicale, ponendo particolare attenzione a chi è meno rappresentato nella Music Industry italiana". Un’iniziativa sotto l’ala del progetto “Ied Inclusion and Plurality“.

La fase preliminare delle selezioni - che si terranno entro la fine di gennaio - terrà conto del reddito annuo e della motivazione dei candidati. Chi passerà alla fase successiva dovrà sostenere un colloquio in presenza davanti a una giuria composta da rappresentanti delle tre realtà promotrici, "per valutare le soft skill necessarie al lavoro in questo ambito e comprovare la motivazione, con una particolare attenzione a garantire una pluralità di identità e voci nel settore musicale".

Le borse di studio copriranno l’intera retta di frequenza (2.700 euro). Il corso è frequentabile in presenza nella sede Ied di Milano, ma anche online - in live streaming - per favorire anche le persone provenienti da altre regioni.

"Il corso è indirizzato a studenti o appassionati che aspirano ad acquisire competenze specifiche nel campo del music business, così come ai professionisti di diversi settori - quali marketing o comunicazione - che desiderano integrare le loro conoscenze per sviluppare la loro carriera professionale", spiegano da Ied.

Per poter accedere al corso è richiesta, "oltre ad una conoscenza di base sull’evoluzione del panorama musicale nazionale ed internazionale, anche un’istruzione generale della terminologia e delle dinamiche appartenenti al mondo della comunicazione e del marketing".

Tra i professori Paolo Ceresoli, artist manager e music consultant, Giulia Gori, direttrice di “ The Orchard Italia“ e Massimo Bonelli, manager, produttore e consulente musicale, fondatore di iCompany e dal 2015 direttore artistico e organizzatore generale del Concerto del Primo Maggio di Roma e del Premio Fabrizio De André, nonché ideatore di Casa Siae, la struttura che viene installata a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana.

Tra le altre novità in casa Ied, che debutteranno nel 2025 a Milano, le lauree triennali in Sound Design e Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo. "La diffusa presenza sul territorio di Milano di realtà pubbliche e private legate a contesti aziendali, imprenditoriali e filantropici che si occupano di arte, cinema, fotografia, teatro, editoria, musica permetterà di conoscere da vicino questo mondo e fare pratica – sottolineano dall’Istituto Europeo di Design – grazie alle diverse collaborazioni con aziende e istituzioni durante il percorso formativo".

Si.Ba.