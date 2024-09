Patronale e festa dello sport. Week end tra impegno e svago

"Parlare con il cuore – Il coraggio di educare" è il titolo di quest’anno per la festa patronale cesanese che, invece delle classiche luminarie, ha scelto più sostenibili figure di farfalle per decorare la città. Tanti gli appuntamenti delle celebrazioni che terminano domenica 22 settembre. Domani, nel chiostro della Fondazione Cenci Gallingani (via Dante), alle 21.15, l’economista ed ex senatore Carlo Cottarelli presenterà il suo libro “Dentro il Palazzo“. Nei prossimi giorni gli eventi saranno dedicati alla cultura e al ricordo, con una mostra sul giudice ucciso dalla mafia nel 1990, Rosario Livatino, inaugurata il 12 settembre con il curatore Carlo Torti e l’arcivescovo Mario Delpini. All’interno della rassegna, anche mostre fotografiche, caccia al tesoro per i bambini, concerti e, il 21 settembre, “Tante gambe, un solo cuore contro la violenza“, corsa benefica organizzata dal Circolo donne Sibilla Aleramo, anticipata dal saluto tradizionale del sindaco Marco Pozza e del parroco don Luigi Caldera.

La festa patronale si chiuderà con i fuochi d’artificio al parco Pertini. Oggi e domani, dalle 15 al parco Pertini, si festeggia anche lo sport. "È un grande evento – dichiara Maria Pulice, assessora alle Politiche per lo sport – che di anno in anno cresce ed è sempre più apprezzato. Nel 2024 abbiamo concordato con alcuni dirigenti sportivi l’allestimento di uno spazio nuovo, lo speaker corner, con un monitor sul quale verranno proiettati filmati delle attività organizzate a Cesano. In particolare, l’Asd Acadance racconterà il percorso di selezione delle sue ragazze alla lezione spettacolo con Roberto Bolle in piazza Duomo. Mentre ASD E.Co. presenterà il progetto di inclusione ‘Sport e bambini fantastici’.

Fra.Gri.