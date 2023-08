Patronale a Cassano d'Adda: volontari fanno da soli

La burocrazia mina il prezioso impegno dei volontari che devono fare i conti con le nuove normative del Runts che esclude elargizioni ad associazioni non iscritte al registro del terzo settore (Runts appunto). Festa patronale di Groppello a carico degli organizzatori del Centro culturale Rudun, dall’ente solo patrocinio non oneroso. "Lo scorso anno ci hanno sostenuto in qualche modo – fanno sapere dall’associazione groppellese – quest’anno, invece, ci è stato detto che non è più possibile, perché non siamo iscritti al Runts". Attività sempre più in salita, dunque, quella del volontariato: "Il nostro impegno è quello di sempre – concludono – mirato a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tuttavia, è difficile proseguire con le sole forze dell’associazione".

Messi da parte i chiarimenti, senza intenti polemici tengono a sottolineare i volontari del Rudun, l’entusiasmo degli organizzatori resta alto, tutto è pronto per la sagra di san Bartolomeo di fine agosto. Da ieri sera si è dato il via ai festeggiamenti con gli eventi musicali serali che proseguiranno per tutta la settimana e iniziative della parrocchia, binomio di attività che accompagnerà l’attesa della giornata clou di domenica 27 dedicata appunto al patrono san Bartolomeo. Sarà una domenica ricca di eventi e celebrazioni religiose legate alle tradizioni locali.

Anche quest’anno i festeggiamenti avranno, poi, un secondo atto nel mese di settembre – voluto dal parroco don Giacomo Pezzuto già l’anno scorso – che mira ad allungare il periodo per la festa patronale con il ricordo di momenti importanti del passato legati alla frazione di Groppello. L’8 settembre l’attenzione sarà per la chiesetta dedicata a santa Maria Nascente con la celebrazione in serata della messa accompagnata da orchestra e coro. In cartellone per il 9 settembre figura poi la sfilata di abiti da sposa di un tempo, messi a disposizione dalle famiglie del posto, che racconteranno la storia della frazione cassanese. Nella giornata del 12 settembre, infine, sarà ricordata la dedicazione della chiesa parrocchiale a san Bartolomeo.

Stefano Dati