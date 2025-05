Cellulare rubato al parco. Inseguito il ladro in fuga

I ladri sono sempre in agguato, soprattutto nei luoghi affollati e in cui è più facile distrarsi, vuoi per la fretta – per esempio mentre si sale o si scende sui mezzi pubblici –, vuoi perché, in un momento di relax, si tende ad abbassare la guardia. È il caso di una venticinquenne italiana che sabato pomeriggio mentre era al Parco Sempione è stata derubata del proprio cellulare. La ragazza si stava rilassando in mezzo al verde poco prima delle 15.30, in una giornata di sole, quando le si è avvicinato un giovane, che poi è risultato essere un romeno di 18 anni, il quale le ha strappato il telefono di mano per poi scappare. La ragazza ha provato a inseguirlo e ha subito chiesto aiuto richiamando l’attenzione dei poliziotti in moto delle Nibbio, che stavano perlustrando l’area, i quali hanno subito individuato il fuggitivo con ancora il cellulare della ragazza addosso: è stato bloccato in viale Gadio e arrestato in flagranza per furto aggravato.

All’alba di ieri, invece, la polizia è intervenuta in corso Lodi per un furto con strappo: vittima, un diciottenne italiano che mentre camminava è stato aggredito da un uomo che gli ha strappato la catenina dal collo per poi scappare. La vittima ha subito chiamato il 112 e anche in questo caso la polizia è riuscita a bloccare il ladro, un ventottenne marocchino, che però durante la fuga è riuscito a passare a un complice – dileguatosi – la refurtiva. La Volante ha arrestato l’uomo per furto con strappo.

Giovedì, altro arresto su un treno in stazione Centrale: gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto a bordo di un convoglio. Durante il viaggio, un giovane aveva approfittato di un momento di distrazione di un passeggero per rubargli portafoglio nello zaino. Inoltre, alla richiesta del capotreno di mostrare il titolo di viaggio, si era mostrato aggressivo e minaccioso. Poi, all’arrivo in stazione, aveva cercato di scappare, facendo pure cadere a terra un militare dell’Esercito. Infine ha spintonato i poliziotti intervenuti. Il giovane, un ventiduenne marocchino, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È stato anche indagato in stato di libertà poiché irregolare sul territorio nazionale e per furto aggravato.

Marianna Vazzana