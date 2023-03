La pastaia coraggiosa dell’Isola: "Scappata da un uomo violento"

Safaa El Kaoud, la pastaia

Salvata da una donna poliziotto. Un angelo in divisa ha consentito a Safaa El Kaoud – a tutti nota come "La pastaia", come il suo negozio di pasta fresca in zona Isola – di ricostruirsi una vita col figlio, dopo dieci anni da incubo per colpa di un marito violento. El Kaoud è nata al Cairo 52 anni fa. Ha studiato all’Alberghiero locale, conosce benissimo l’inglese e in Egitto lavorava come assistente di un manager di un’agenzia pubblicitaria. Fino a quando – a 24 anni - si innamora di un connazionale più grande di cinque anni. "Lo conoscevo sin da piccola, era amico di famiglia e in quel momento mi sembrava il principe azzurro. Era il mio primo fidanzato e in un mese siamo diventati marito e moglie" racconta Safaa. La donna è costretta a lasciare il lavoro e nel 1997 si trasferisce in Italia dove l’uomo lavora come pizzaiolo. Prima però succede un episodio che a posteriori suona come un sinistro campanello d’allarme: "Eravamo in aeroporto e mi ha fatto quasi volare con uno schiaffo solo perché si era convinto che guardassi l’addetto alle pulizie". Le cose arrivati a Milano sono peggiorate. "Per dieci anni ho vissuto in...