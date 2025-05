“C’è tutta luce“ al Teatro Nuovo. Disabilità protagonista sul palco

È tutto pronto per lo spettacolo teatrale di oggi pomeriggio alle 15. Sul palco del teatro cinema Nuovo di via Cascina del Sole, andranno in scena i ragazzi del centro diurno disabili di Novate e il Cse Nemo di Garbagnate con “C’è tutta luce“, che fanno parte delle cooperativa Duepuntiacapo.

Nello spettacolo si evidenzia come nella società in cui viviamo, la consapevolezza del "giusto e del bello" sono pericolose e socialmente inutili. Insieme a loro anche i ragazzi della scuola di musica Città di Novate e gli allievi del musical “Freak“ che racconteranno delle loro esperienze. Per il Cdd di Novate e il Cse non è la prima volta sul palco. Anche lo scorso anno, durante uno spettacolo teatrale organizzato, hanno avuto modo di intervenire per alcuni minuti, portando in scena un assaggio del laboratorio realizzato durante l’anno.

Da quel momento è nata “La compagnia della Betulla“ che oggi si esibirà in uno spettacolo della durata di circa quaranta minuti, portando alla luce la bravura e l’impegno delle persone del Cdd e del Cse. Un laboratorio teatrale che si è unito alle tante attività che svolgono i ragazzi durante l’anno. Successivamente a questa prima parte dello spettacolo, ci sarà l’intervento dei ragazzi della scuola di musica. L’invito è aperto a tutti i cittadini, giovani e famiglie, per rendere omaggio all’impegno e bravura degli attori. L’ingresso è gratuito.

Davide Falco