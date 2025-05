Si ribaltano due vetture: 5 donne contuse

Nell’arco di un’ora, tra le 3 e le 4 di ieri mattina, personale del soccorso e vigili del fuoco allertati per due incidenti che hanno visto coinvolte giovani donne. E, in entrambi i casi, le auto si sono ribaltate. La prima richiesta di intervento è giunta alla centrale operativa di Areu da Gallarate alle 3. Una vettura sulla quale viaggiavano quattro ragazze di diciotto anni si è ribaltata per cause ancora al vaglio. I vigili del fuoco hanno prestato aiuto e rimosso l’auto, le quattro ragazze se la sono cavata con lesioni lievi. La seconda richiesta d’aiuto è giunta alle 4 da Malnate per soccorrere un’automobilista di 26 anni anche lei vittima di un cappottamento. Anche in questo caso lesioni lievi.