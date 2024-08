Passerella di San Cristoforo. Chiuse strade e ciclabile

Proseguono i lavori per il completamento della M4 fino al capolinea di San Cristoforo. Da ieri e fino a domani saranno protagonisti i lavori di sistemazione della grande passerella ciclopedonale (nella foto) che collegherà piazza Tirana a via Martinelli e alla stazione di San Cristoforo dall’altra parte dell’Alzaia Naviglio Grande. Lavori che provocheranno alcune modifiche della viabilità nella zona.

Fino a domani sarà chiuso un tratto di via Lodovico il Moro. In particolare, il tratto di via Lodovico il Moro compreso tra via Merula e via Manfredonia sarà accessibile esclusivamente ai residenti. La viabilità in direzione periferia e in direzione centro sarà invece deviata su via Martinelli tramite le vie Manfredonia, Merula, San Colombano e Della Ferrera. Nei giorni successivi le lavorazioni proseguiranno nella zona senza però interferire con la viabilità.

Fino a domani sarà interrotta anche la ciclabile lungo l’Alzaia Naviglio Grande tra i ponti del Naviglio di piazzale Negrelli e via Santi. Verrà infine bloccata la navigazione sul naviglio.

Per quanto riguarda gli altri cantieri della tratta, nella prima settimana di settembre, dovrebbe essere riaperta completamente la circolazione di piazza Frattini e il tratto in entrata in città tra via Tito Vignoli e via Tolstoj, mentre il tratto tra Tolstoj e viale Misurata sarà riaperto per la fine di settembre.

In base al cronoprogramma del Comune i lavori per il completamento della linea blu - che una volta ultimata collegherà l’aeroporto di Linate alla stazione San Cristoforo, ai confini di Corsico - e per la sistemazione delle aree interessate dagli scavi dovrebbero concludersi entro settembre e da ottobre tutta linea dovrebbe essere aperta al pubblico.