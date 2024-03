Passaporto a Milano, la procedura prioritaria online: come avere il documento entro 30 giorni

Milano, 30 marzo 2024 – La Questura di Milano ha introdotto una nuova modalità per richiedere un appuntamento per il rilascio del passaporto per motivi di comprovata necessità, con l'istituzione della sezione "Appuntamenti prioritari" dedicata a coloro che per motivi di lavoro, studio, turismo o famiglia devono valicare i confini dell'Unione europea nel giro di un mese.

La procedura standard non cambia

Il cittadino che intenda richiedere il rilascio di un nuovo passaporto o la sostituzione di quello in scadenza può presentare l'istanza prenotando un appuntamento tramite l’agenda on line, accedendo con Spid o carta d'identità elettronica (Cie) all'indirizzo: https://www.passaportonline.poliziadistato.it.

La prenotazione nell’agenda ordinaria consente al titolare dello Spid o della Cie di prendere fino a un massimo di quattro appuntamenti complessivi. Una procedura che dal post Covid in avanti è diventata sempre più complicata e lunga da completare per una serie di ragioni: dalla Brexit alle restrizioni introdotte da alcuni Paesi del Nordafrica e del Medioriente, fino al boom di richieste per il rinnovo di documenti scaduti durante la pandemia e rimasti nel cassetto per l'impossibilità o l'inopportunità di spostarsi in tempi di emergenza coronavirus.

La nuova agenda prioritaria on line

E arriviamo alla novità. Nel caso sia necessario ottenere il passaporto entro 30 giorni e non ci siano date che soddisfino le esigenze tramite il sistema di prenotazione nell’agenda ordinaria, è possibile prendere un appuntamento nella nuova sezione "Appuntamenti prioritari".

Questa procedura è riservata ai soli residenti nella provincia di Milano e la necessità di ottenere il passaporto in tempi ridotti (per motivi di studio, lavoro, famiglia o turismo) dovrà essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza, pena la mancata accettazione della stessa.

La prenotazione nell’agenda prioritaria consente al titolare dello Spid o della Cie di prendere fino a un massimo di due appuntamenti. Il sistema rende visibili nuove prenotazioni in ogni giorno lavorativo a partire dalle 8. Per la documentazione necessaria da presentare, bisogna consultare il sito www.poliziadistato.it alla voce "Il Passaporto".