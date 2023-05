Passante salva 41enne finita in una roggia

Un eroe per ora sconosciuto ha salvato una donna finita in un canale con l’auto. È accaduto ieri mattina a Pieve Emanuele, in via Montalcini, alcuni minuti dopo le 6.30. La vittima, una donna di 41 anni che era alla guida della sua autovettura, una Fiat Panda, molto probabilmente per un malore ha perso il controllo poco dopo la rotatoria del campus di Humanitas University a Pieve Emanuele. L’auto è finita fuori strada in una roggia piena d’acqua. La Panda si è capovolta ed è stata sommersa dall’acqua che ha invaso l’abitacolo. Il destino ha voluto che poco dopo passasse di lì un’altra auto condotta da un uomo.

A quell’ora quella strada è poco trafficata e l’automobilista ha notato da lontano che l’auto era finita fra i campi. Giunto sul posto e vista la Panda sottosopra non ha esitato un attimo ed è sceso nella roggia aiutando la conducente ad uscire dall’abitacolo e l’ha portata all’asciutto. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del gruppo Saf e i soccorsi del 118 di Milano che hanno verificato che nella panda non vi fossero altre persone. La signora con varie ferite e contusioni è stata medicata sul posto dal personale di un’ambulanza della Croce Viola di Rozzano e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’evento, anche se pare certo che la donna abbia fatto tutto da sola. Un malore, forse un colpo di sonno, che solo per fortuna non ha portato a una tragedia.

Mas.Sag.