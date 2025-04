Pasqua 2025, la Colomba salata di salumi è la novità: come prepararla a casa

Celebra la tradizione di Citterio e la creatività milanese di Zita Pasticceria la "Colomba salata di salumi", nuova tendenza 2025. Il lievitato pasquale è nato dalla collaborazione tra la storica azienda di salumi di Rho e il laboratorio artigianale di Marcello Salvatori ex lievitista di Cracco che hanno pensato di dare un veste gourmet ed originale, creando una colomba salata con Salame di Milano e Prosciutto Cotto di Vignola. Un'alternativa alla classica colomba pasquale, da portare in tavola come antipasto o condividere con gli amici per un aperitivo.

Zita Pasticceria, stata fondata a Milano nel 2020 dal maestro pasticcere Marcello Salvatori, è un laboratorio artigianale specializzato in lievitati d’eccellenza, noto per l’uso di ingredienti selezionati, la lunga lievitazione naturale e le tecniche innovative. Reinterpreta la tradizione italiana con creazioni uniche, dalle colombe pasquali ai panettoni, fino a dolci contemporanei dal gusto raffinato. Negli ultimi anni, il trend del salato ha conquistato un numero sempre maggiore di italiani, che cercano alternative creative ai classici prodotti dolciari. Sempre più consumatori si orientano verso lievitati gourmet che uniscono qualità e innovazione, portando sulla tavola nuove esperienze di gusto. La Colomba Salata di Salumi si inserisce in questa tendenza, offrendo un’opzione sofisticata e originale per chi ama sperimentare, anche a casa, sapori nuovi senza rinunciare alla tradizione. La particolarità è quella di avere una quantità diversa di zucchero e di non contenere aromi all’interno dell’impasto. Ciò che la distingue dalla classica colomba è l’aggiunta dell’olio extravergine di oliva e delle sospensioni salate. Ci sono poi materie prime di alta qualità, il lievito madre vivo, l’esperienza e la capacità di preparare un impasto scioglievole e unico nel suo genere che dopo quattro giorni di lavorazione si trasforma in un lievitato salato.

La Colomba salata di salumi nata dalla collaborazione tra Citterio e Zita

“La nostra missione è valorizzare la tradizione con un tocco innovativo - afferma Alessandro Riva Direttore Marketing di Citterio - da sempre ci impegniamo a portare sulla tavola dei consumatori italiani prodotti che uniscano qualità e autenticità. Con questa collaborazione con Ziva Pasticceria, abbiamo voluto reinterpretare la Pasqua in una chiave inedita, originale, creando un prodotto che unisce il meglio della nostra tradizione salumiera con la creatività e l'eccellenza artigianale della pasticceria. La Colomba Salata, con il suo sapore avvolgente e la consistenza unica, è un’esperienza di gusto autentica e sorprendente che vuole rompere gli schemi, portando il salato in un mondo tradizionalmente dolce”.

L'impasto soffice della Colomba Salata, frutto di una lunga lievitazione naturale, viene poi arricchito con Grancotto di Vignola Citterio e Salame di Milano Citterio, 100% italiani, entrambi amalgamati nella struttura del lievitato. Questi ingredienti donano un sapore avvolgente, rendendolo ideale per accompagnare aperitivi e momenti conviviali durante le festività.

La Colomba salata di salumi nata dalla collaborazione tra Citterio e Zita

“La Colomba Salata di Salumi è un’alternativa per chi ha voglia di giocare, sperimentare, divertirsi e uscire dagli schemi anche a Pasqua e in più si adatta a diversi abbinamenti, dai salumi alle verdure fino al pesce - sottolinea Marcello Salvatori, fondatore e pasticcere di Ziva Pasticceria -. Siamo veramente felici di aver collaborato con Citterio alla realizzazione di questo progetto, un’ottima base per permettere a chiunque di dare sfogo alla propria creatività e fantasia in cucina. Inoltre come il mercato della viennoiserie salata, anche quello dei grandi lievitati si sta avvicinando al mondo del salato. La bellezza della cucina è che di limiti ne ha davvero pochi e quindi non esiste mai fine all’immaginazione.”

LA RICETTA A CASA

Colomba Salata da 1 Kg con Salame di Milano e Grancotto di Vignola Ingredienti: Primo impasto: - 300 gr acqua tiepida - 130 gr zucchero - 50 gr tuorli - 500 gr farina tipo 0 - 150 gr lievito madre vivo (alternativa 5 gr lievito di birra) - 120 gr burro Secondo impasto:

- 230 gr farina tipo 0 - 80 gr zucchero - 6 gr sale - 250 gr olio EVO - 170 gr tuorli - una fetta spessa 1 cm, da 100 gr di Grancotto Vignola Citterio - una fetta spessa 1 cm, da 300 gr di Salame Milano Citterio - semini assortiti Primo impasto

Sciogliere lo zucchero nell’acqua tiepida e impastare assieme a tutti gli ingredienti; quando la pasta comincia ad amalgamarsi inserire il lievito madre, giunto a maturazione o in alternativa il lievito di birra. Quando l’impasto è liscio e asciutto metterlo in un contenitore di plastica capiente e lasciarlo lievitare a 28° C per 10-12h e comunque fino alla triplicazione del volume della massa iniziale. I tempi con il lievito di birra saranno più corti.

Secondo impasto

Versare la pasta lievitata nell’impastatrice con la farina e far legare bene l’impasto, incorporare lo zucchero in tre volte alternando con i tuorli. Quando la pasta è liscia ed elastica unire il sale e un po’ di tuorlo, incorporare lentamente l’olio EVO ed infine il Grancotto di Vignola e Il Salame Milano tagliati a cubetti di 1x1 cm. Togliere la pasta dall’impastatrice e dopo averla arrotondata, metterla in stampi da colomba da 1 kg, far triplicare il volume, poi cuocere a 175°C per circa 40 minuti. Prima di cuocere spennellare dell’uovo in modo da fare aderire dei semini assortiti. Una volta sfornata inforcare con gli spilloni e lasciare raffreddare per almeno sei ore a testa giu. La Colomba si conserva in luogo fresco e asciutto per circa 10 giorni.