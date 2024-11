Morto Enrico Citterio, il re dei salumi lombardi

Rho, 8 novembre 2024 – Aveva 99 anni e come da sua richiesta i figli e i nipoti hanno comunicato la notizia della sua scomparsa a funerali avvenuti. Enrico Citterio è stato tante cose nella sua lunga vita. Soprattutto un imprenditore di successo che ha proseguito il lavoro dei sui nonni e dei genitori, creando un marchio che ancora oggi è leader nel campo dei salumi in tutto il mondo.

La storia

Il “dottor Enrico”, come lo chiamavano tutti, aveva saputo proseguire la fantastica storia dell’azienda di famiglia fondata nel lontano 1870 dal giovane Giuseppe Citterio, che aprì a Rho la sua salumeria e inventa la straordinaria ricetta del salame di Milano per portare lontano sapori e tradizioni e raggiungere anche gli italiani che emigravano in America cercando fortuna.

Solidarietà

Enrico Citterio però non era solo azienda e business come testimonia la storia della straordinaria amicizia nata sui banchi di scuola del liceo tra il giovane rampollo della nota azienda di salumi di Rho e Piero Corti, pediatra e fondatore della omonima Fondazione.

Una storia che dura da sessant’anni per supportare l’ospedale St. Mary’s Hospital Lacor, più noto come Lacor Hospital, in Uganda. La Citterio non ha mai fatto mancare il suo appoggio contribuendo alla raccolta di fondi per la struttura africana.