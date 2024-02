Partono oggi i laboratori di cucina. Corsi (sold out) per piccoli chef

A Bresso, i laboratori sulla cucina e sul cibo sono sold out. A parteciparvi sono i bambini, dai 4 ai 6 anni, ovviamente accompagnati dai genitori. A organizzarli e a chiamarli "L’Arte in cucina" ci ha pensato "Il Nuovo Cortile", il servizio comunale del Progetto famiglia, che ha visto nel giro di pochi giorni esaurire tutti i 48 posti previsti nei 3 moduli con 16 piccoli ciascuno, dal martedì al giovedì, da oggi fino al 21 marzo. I laboratori non sono gratuiti, ma al costo di 35 euro per i bambini bressesi e 45 euro per quelli che arrivano dai Comuni vicini. Dunque, nella sede di via Mattei 2, "Il Nuovo Cortile" si consolida come punto di riferimento educativo per le famiglie, come precisa la vicesindaco Cristina Dimasi: "In questi laboratori ci saranno focus, per esempio, sulla frutta e sulla verdura per far capire la loro importanza ai bambini". Piccoli e adulti saranno insieme per vivere l’esperienza della preparazione dei cibi, in momenti di convivialità. G.N.