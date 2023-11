Partono i cantieri della rotatoria

Al via il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria lungo corso Europa a Rho, nel tratto finale, tra Esselunga e Viridea. L’intervento rientra nell’ambito del piano attuativo di riqualificazione dell’area ex Baby Cresci, dismessa da dieci anni, a funzione commerciale, con l’insediamento di nuove attività e di una sede logistica. I lavori saranno realizzati dall’operatore privato che sta realizzando i nuovi insediamenti. Nei primi giorni di cantiere saranno abbattute alcune piante comprese nell’area ma, come indicato nel progetto, verranno successivamente piantumati nuovi esemplari. Dal 13 novembre al 23 dicembre il traffico verrà consentito a sud della rotatoria. Dopo una pausa, i lavori riprenderanno l’8 gennaio per concludersi il 15 febbraio.