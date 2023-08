Lacchiarella: Ginevra, bebè nata alla piscina Oasi Sport. Come è andato il parto

Lacchiarella – Fiocco rosa alla piscina Oasi Sport, la piccola Ginevra è nata grazie all’aiuto dello staff della struttura. La mamma Ludmilla si era recata al centro sportivo per trascorrere una giornata di relax al fresco quando sono iniziate le contrazioni, sempre più ravvicinate.

Gli operatori hanno contattato il 118 per trasportare la donna in ospedale, perché si sono resi conto che era prossima al parto. Ma la bimba aveva fretta di nascere e con l’aiuto del personale dell’Oasi Sport alle 11 la piccola Ginevra è venuta alla luce in un luogo decisamente insolito.

Mamma e bimba stanno bene, sono state assistite dal personale dell’ambulanza giunta sul posto, e accolte in ospedale per tutti i controlli del caso. "È stata una giornata stupenda, la più bella di questi ultimi 20 anni – racconta Alvora Bukuroshe ma per tutti Belina, che gestisce la struttura dal 2002, con la voce ancora rotta dall’emozione e gli occhi lucidi per la gioia – La signora è entrata con il suo pancione enorme in compagnia della sua bimba di tre anni e si è posizionata tranquillamente sul lettino a bordo piscina sotto l’ombrellone. A un certo punto entra nella reception per dirci che è un po’ stanca, non si sente molto bene e si avvia verso le docce".

"Seguo la signora per capire come aiutarla – spiega Belina, cittadina italiana di origine albanese – e chiedo a un mio collaboratore di portarmi un lettino per farla sdraiare perché potrebbe partorire. Contatto il 118 e gli comunico che abbiamo nella nostra struttura una donna che ha contrazioni ogni due minuti e chiedo se possono inviarci un’ambulanza. Cercavo di darle sollievo con acqua fresca, di tranquillizzarla perché era preoccupata per l’altra figlia, che nel frattempo abbiamo coinvolto nel campus estivo. Le ho ripetuto più volte che non l’avremmo mai lasciata sola – prosegue Belina – di pensare alla piccola che aveva in grembo. Poi si sono rotte le acque ed è venuta alla luce Ginevra. Fortunatamente in quel momento è arrivato anche l’equipaggio della Croce bianca di Melegnano che ha provveduto a tagliare il cordone ombelicale alla bimba e a prestare la necessaria assistenza medica. Siamo molto felici, questo è un evento bellissimo per la nostra piscina, siamo una grande famiglia e facciamo tanti auguri a Ludmilla e alla piccola Ginevra".