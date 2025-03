Partito il corso di cucito riservato agli uomini

È partito il corso di cucito per uomini a cura dell’associazione Salvambiente, tenuto dall’attivissima volontaria Mercedes Mas Solè. "Si tratta di un’iniziativa per abbattere le differenze di genere anche nelle attività che vengono considerate ancora prettamente femminili o esclusivamente maschili – racconta l’ideatrice del progetto –. Si insegna agli uomini a cucire e alle donne a riparare o cambiare una gomma: un corso che stiamo pensando di attivare anche in seguito alle tante richieste". Il progetto di cucito ha anche una "valenza ambientalista: cucire, a mano o a macchina, consente di riparare i capi di abbigliamento o gli accessori che diversamente finirebbero nell’immondizia – precisa Mercedes –. Un modo per rispettare l’ambiente e una pratica di riuso senza sprechi e senza creare inquinamento". I corsi di cucito per uomini sono molto seguiti anche a Milano, alla Casa per la Pace dove Mercedes, con la collaborazione di un sarto, li organizza da quattro anni. "In questi anni sono passati circa 50 maschi, tra giovani ragazzi e uomini adulti, che hanno deciso di imparare a cucire – conclude Mercedes –: significa che c’è interesse. Maschi e femmine, non c’è differenza: tutti possono imparare a fare tutto". Fra.Gri.