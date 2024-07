Partito il cantiere in via Veneto. Traffico in tilt, automobilisti furiosi

Al via i lavori di rigenerazione in via Veneto, sul sito del Comune, è possibile prendere visione dell’ordinanza, la numero 156 del 28 giugno 2024, in cui sono presenti i dettagli sulla viabilità provvisoria da adottare nel periodo dei lavori.

Cantiere aperto nella mattinata di ieri che va ad accavallarsi a quello già operativo dal mese di gennaio scorso nella vicina piazza Garibaldi ed è caos viabilità. Ad apertura cantiere mancavano i cartelli di divieto in entrata in città per i non residenti per chi arriva sulla ss 11 Padana Superiore dalla direzione Treviglio. La polizia locale, dunque, ha presidiato quel passaggio per tutta la mattinata fino a pomeriggio, quando il varco d’ingresso è stato sbarrato con transenne e cartelli di divieto di transito per i non residenti. "Con i responsabili dell’ufficio tecnico - spiega l’assessore alla Viabilità Deborah Bucca - ci siamo presentati nelle ore di apertura del cantiere per verificare la messa in opera della segnaletica e cartellonistica prevista da programma. Sono state notate alcune problematiche, soprattutto per la segnaletica poco chiara sulle indicazioni per le deviazioni. Sono state subito segnalate a chi di competenza per sanare il prima possibile quanto da noi sollevato".

Non sono mancate le polemiche da parte di cittadini che non hanno esitato di esprimere in strada il malcontento sulla gestione di quel cantiere ma ci sono anche commenti di sostegno al cantiere. "Dopo essere passato su quella strada cantierizzata - dichiara Ferdinando Riva, residente a Cassano, imprenditore che si occupa di segnaletica stradale su tutto il territorio nazionale - francamente trovo siano polemiche sterili. Per chi come me vive queste situazioni ogni giorno, devo dire che il cambio viabilità in via Veneto è stata gestita in maniera corretta conferme alle normative vigenti. Certo, il disagio per i cittadini non è di poco conto, ma è qualcosa che si deve accettare in considerazione alla presenza del cantieri. Ciò che occorre in queste circostanze, è sempre la collaborazione di tutti per rendere meno disagevole il periodo della cantierizzazione".