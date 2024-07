Partiti i lavori di asfaltatura con una spesa di un milione di euro

Sono partiti i lavori di asfaltatura per la realizzazione delle nuove pavimentazioni stradali relativi al progetto che vede un investimento di circa 1milione di euro. I lavori sono attualmente in corso in via Palazzi e tratto di via Prati e proseguiranno nelle seguenti strade: tratto di via Cilea, via Appiani, via Modigliani, tratto di via XXV Aprile, via Palestro, via Verdi, via Roma e via Manzoni. Per alcuni tratti stradali i lavori inizialmente previsti con partenza dal 22 luglio sono slittati a ora per motivi organizzativi dell’impresa esecutrice.

La cittadinanza sarà avvisata con dei cantieri posizionati almeno 48 ore prima dell’intervento, circa i divieti di sosta nei tratti interessati dai lavori. "Il calendario dei lavori ha subìto uno slittamento su cui abbiamo chiesto informazioni. L’ordinanza di occupazione suolo pubblico è valida fino al 29 settembre e la cartellonistica informerà i cittadini sulla viabilità", così l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi.