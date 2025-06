Parte il Forum dell’Economia Urbana. Assessori e rettrici oggi a confronto

Oggi alle 9.30, al Milano Luiss Hub in via D’Azeglio 3, apre il forum “Economia urbana”, promosso dal Comune di Milano e organizzato dagli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico e Politiche del Lavoro) ed Emmanuel Conte (Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa) per un confronto serio e aperto sullo sviluppo e sul futuro di Milano.

La prima delle due giornate, articolata in sei appuntamenti e introdotta dai saluti istituzionali della presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, si aprirà con una assise con i rappresentanti di istituzioni, imprese, Terzo settore.

Protagonisti della prima parte della mattinata, con Conte e Cappello, saranno Elena Beccalli, rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Venanzio Postiglione, vicedirettore del Corriere della Sera, con la moderazione di Tonia Cartolano.

Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano, Rossella Sacco, portavoce del Forum del Terzo settore, Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano e l’attore e regista Giacomo Poretti dialogheranno nella seconda parte dell’incontro.