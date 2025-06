Il futuro delle città. Confronto aperto nel laboratorio

Un “farsi delle genti vive“ che, con le loro attività produttive, con le forme di vita associata, le lotte, il linguaggio, si relazionano con l’ambiente, dando vita ad un paesaggio urbano e paesaggio sociale: sarà questa la città del futuro? Per riflettere sul rapporto tra conformazione fisica e sociale delle città e provare a prefigurare futuri “paesaggi“, LA associati - Laboratorio di architettura e urbanistica ospita oggi l’incontro “S-guardo alla città. Paesaggi urbani. Paesaggi sociali“, nell’ambito di Open!, la manifestazione promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, che a Brescia vedrà diversi appuntamenti. "Ci troviamo davanti ad una evoluzione tecnologica di cui non riusciamo a misurare il limite – commenta Luciano Lussignoli, presidente LA associati -. La domanda che dobbiamo farci è quale città dobbiamo costruire attorno a questo? Ragioniamo come in passato o andiamo oltre?". Di questo si parlerà oggi dalle 17,30 alle 22 in via Corsica 118 con interventi di Mariachiara Bonetti, Pierluigi Salvadeo, Oana Diaconescu per Paesaggi altrove (testimonianze da Tanzania, Cina, Romania), Marco Cassin, Diego Mesa, Nicla Picchi, Giancarlo Turati per le riflessioni sul futuro delle città medie ad alta presenza produttiva.