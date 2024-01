Part time, ferie, precari: sciopero da Decathlon

Distanza abissale fra il marchio degli articoli sportivi e i sindacati, al magazzino della Decathlon a Basiano scatta lo sciopero.

Oggi, per tutto il giorno con presidio dalle 10 alle 12 ai cancelli in via Porta. Sullo sfondo una vertenza che è già braccio di ferro con parecchi problemi "dal rinnovo del contratto", "alle condizioni di lavoro sulle quali da tempo abbiamo chiesto un confronto che non c’è", spiega Filcams-Cgil Milano. Fra i nodi da sciogliere, "il rispetto degli orari del part-time, ma anche il tempo parziale imposto ai lavoratori". Un tema delicato, come "la necessità di introdurre un welfare aziendale e di stabilizzare i precari".

Frizioni anche sulla gestione delle ferie "con il divieto di usufruirne in alcuni momenti dell’anno, come a dicembre, rivendichiamo anche la necessità di turni più agevoli per conciliare lavoro e famiglia. Oggi è davvero difficile". Pure la programmazione delle pause sarebbe troppo rigida "vorremmo che fosse più rispettosa delle persone". Una piattaforma che insiste sulla qualità del lavoro, ma non solo. "Nonostante la direzione a parole si sia dimostrata disponibile al dialogo – ancora Filcams – di fatto non ha mai preso in considerazione il nostro punto di vista, limitandosi a comunicare di volta in volta decisioni prese unilateralmente senza un confronto con l’Rsu". La goccia che ha fatto traboccare il vaso "è stata la conferma di alcune scelte comunicate con lettera a pochi giorni da Natale, nonostante le nostre continue proposte di mediazione. Mentre il personale era in sciopero per il rinnovo del contratto collettivo, l’azienda ribadiva la volontà di non rispettare i turni dei part time verticali e il divieto di fruire di ferie in alcuni periodi". Da qui la protesta. "Per difendere i diritti e la dignità dei dipendenti". Bar.Cal.