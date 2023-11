Parità di genere. Dussmann promossa

Equità di retribuzione e lotta agli stereotipi. La società di ristorazione Dussmann Service, che opera in un insieme di Comuni tra i quali San Giuliano Milanese, dove gestisce le mense scolastiche, ha ottenuto la certificazione per la parità di genere. "Dopo la certificazione relativa alla “gestione delle risorse umane–diversità e inclusione” ottenuta lo scorso anno e la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità - fanno sapere dall’azienda -, Dussmann ribadisce il proprio impegno nel riconoscere e tutelare le diversità e pari opportunità dei propri dipendenti come un fattore di successo, e nel rimuovere gli ostacoli culturali, organizzativi e materiali che limitano l’espressione piena delle persone e la loro completa valorizzazione all’interno dell’organizzazione".