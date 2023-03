Paride Orfei, dal circo alla musica Boom di ascolti per i suoi dischi

di Valeria Giacomello

Boom di ascolti per i dischi di Paride Orfei, l’artista circense con la passione per la musica i cui vecchi vinili rimasterizzati hanno scalato le classifiche delle piattaforme digitali superando in poco meno di un mese i 10mila ascolti. Un regalo che il poliedrico figlio di Nando Orfei ha voluto farsi in occasione dei suoi 50 anni di carriera e 60 di età come trait d’union fra il passato e il futuro di una intera vita passata sotto i tendoni del suo amato circo e non solo, date le sue incursioni fra teatro, cinema, televisione e musica. In particolare, è proprio la musica a rappresentare da sempre il suo secondo amore, portandolo a incidere negli anni ‘80 due dischi che vantano la collaborazione di importanti artisti del calibro di Fausto Mesolella e Cristiano Malgioglio: il 45 giri "Ho un immenso bisogno di te" e il 33 giri "Paride". Mai avrebbe però immaginato che le versioni rimasterizzate avrebbero avuto un tale successo a distanza di quasi 40 anni.

"L’operazione nostalgia - ha spiegato Orfei - ha ottenuto un risultato che va ben oltre ogni immaginazione. Non mi sarei mai aspettato un così alto coinvolgimento da parte del pubblico, che ringrazio di cuore. Le città in cui si sono registrati i maggiori picchi sono Milano, Roma, Londra, Atlanta, Los Angeles, New York, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Palermo e Catania. È presumibile che il target di ascoltatori, principalmente compreso nella fascia tra i 28 e 59 anni, sia composto da persone che abbiano potuto vivere gli anni migliori del circo e assaporare la magia dello chapiteau". Il tuffo nel passato rappresenta l’anticipazione della nuova sfida musicale: da venerdì 17 marzo verrà infatti distribuito per la prima volta l’album "Storie". Gli otto brani contenuti al suo interno, arrangiati dallo stesso Paride Orfei insieme al musicista Roberto Riccitelli, si muovono tra le sonorità blues e rock trattando episodi, vicende e aneddoti che l’artista ha vissuto in prima persona. In particolare, oltre a un pezzo strumentale, gli altri si dedicano ad amore, affetti, amicizia, storie e vita on the road del mondo circense. Il lavoro, che ha avuto un’incubazione di cinque anni, vede Paride Orfei impegnato a livello vocale ma anche musicale (chitarra e basso). L’album sarà disponibile sulle principali piattaforme musicali, sarà possibile ascoltare i due brani "Le mille e una notte" e "Niki" direttamente al sito web www.parideorfei.it.