Pareto a lezione per tre ore al giorno. Proteste contro il trasloco a Cusano

A scuola per tre ore al giorno, fino a data da destinarsi, quando dieci classi (l’intero liceo delle Scienze umane) traslocheranno a Cusano Milanino: succede all’istituto Pareto, tra le scuole della Città Metropolitana più colpite dai nubifragi estivi. Una palazzina è inagibile, un’altra ha problemi al tetto. I ragazzi fanno i turni. Ieri sera l’ultima riunione del Consiglio d’Istituto con i delegati di Città Metropolitana, docenti, famiglie, rappresentanti del Municipio 9 e dell’associazione “Non uno di meno“. "Si è passati da una situazione di disagio a un’emergenza – tuonano dal Consiglio d’istituto –, non solo per gli studenti che saranno trasferiti, per il tempo perso e il sovrapprezzo dei trasporti (hanno già l’annuale che costa 200 euro, diventerebbe 345), ma anche per chi resta: tutti concentrati in un’unica palazzina, senza laboratori. E lo abbiamo saputo a settembre, a cose fatte. Quando si sarebbe potuta valutare l’ipotesi container". Che ancora caldeggiano. Città Metropolitana ha spiegato che si sta cercando di lavorare con Atm per avere una navetta dedicata o per rimborsare la differenza nell’abbonamento. Oggi ci sarà un nuovo sopralluogo per la cantierizzazione e saranno stimate le tempistiche. "Che ancora non conosciamo: due, tre, quattro mesi – ribadiscono genitori, prof e studenti –. Il nubifragio è stata l’ultima goccia: da anni segnaliamo infiltrazioni e problemi. Abbiamo scelto questa scuola per la sua offerta formativa, potrebbe essere un fiore all’occhiello per la città. Ed è un presidio contro l’abbandono scolastico: merita di più". Simona Ballatore